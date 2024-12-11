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Минометчики ВС РФ рассказали о ликвидации боевиков и техники ВСУ под Харьковом

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Задача выполнена "Севером" в ходе СВО.

Российские расчеты 120-миллиметровых минометов "Сани" и 82-миллиметровых минометов "Поднос" успешно выполняют поставленные задачи командования по уничтожению техники и живой силы Вооруженных сил Украины на харьковском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны сделали через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что указ командования выполнен силами "Северной" группировки войск.

По позициям противника ежедневно ведется беспокоящий огонь. Минометчики создали сеть укрытых огневых точек для сокращения времени свертывания и нанесения огневого поражения.

пресс-служба Минобороны России

Бойцы указали, что  работа ведется непрерывно, а разведывательные подразделения постоянно выявляет подходящие цели противника. Речь идет об автомобилях, расчетах беспилотных летательных аппаратов  и бронированных пикапах армии киевского режима. Стрельба из минометов ведется с разного расстояния и при различных условиях. Для расчета 82-миллиметров предпочтительными целями являются пехота, легкая техника и огневые точки, распложенные в относительной близости у орудию. В то же время расчет 120-милиметрового миномета поражает точки запусков дронов и укрепленные огневые позиции ВСУ, нходящиеся на значительном от себя расстоянии.

SHOT: Силы РФ уничтожили колонну спецназа ВСУ на технике НАТО в Курской области.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, минобороны, миномет, поднос, сво, харьковская область
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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