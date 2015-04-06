Минобороны заявило о боях на улицах Северодонецка и за Верхнеторецкое

Силы ЛНР взяли под контроль новые территории.

В российском министерстве по обороне заявили о боях на улицах Северодонецка и за Верхнеторецкое. Такой информацией во время регулярного утреннего брифинга от 16 марта поделился с журналистами официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

Группировка войск Луганской народной республики, продолжая наступательные действия, ведет бой в городской черте на северо-западе, северо-востоке и востоке города Северодонецк. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Эксперт подчеркнул, что боевые действия продолжаются на территории населенного пункта Верхнеторецкое. При этом местные поселки Михайловка, Ставка, Ботманка и Васильевка уже взяты под контроль ЛНР.

МИД Великобритании продолжит вводить санкции против России.

Фото и видео: Минобороны России