Минобороны впервые перебросило в Сирию носители гиперзвуковых ракет МиГ-31К

В регионе проводятся маневры ВМФ РФ и ВКС РФ.

Минобороны России впервые перебросило в Сирию носители гиперзвуковых ракет МиГ-31К. В пресс-службе военного ведомства уточнили, что в регион направлены два истребителя. Они будут находиться на территории авиабазы Хмеймим. С 25 июня в стране начинаются мероприятия, в которых принимают участие силы постоянного оперативного соединения Военно-морского флота РФ в Средиземноморье, а также силы Воздушно-космических сил РФ.

В рамках учения на российскую авиабазу осуществлен перелёт пары самолетов МиГ-31К, имеющих возможность применять новейшие гиперзвуковые ракеты из состава комплекса "Кинжал". пресс-служба Минобороны РФ

Пилот одного из экипажей МиГ-31К рассказал журналистам о том, что экипажи будут тренироваться выполнять определенные учебные задачи. В частности, проверяется подготовленность летчиков по инструментальному заходу на посадку. Эксперт уточнил, что аэродром Хмеймим обеспечивает реализацию задач как в сложных метеорологических условиях, так и в обычных, в дневное и ночное время суток.

В маневрах Минобороны задействованы также ракетный крейсер "Москва", фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", субмарины "Старый Оскол" и "Ростов-на-Дону", несколько противолодочных самолетов и стратегическая авиация.

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Видео: Минобороны РФ