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Минобороны: в Торецке и Новомихайловке ДНР уничтожены склады боеприпасов
Сегодня, 14:40
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Минобороны: в Торецке и Новомихайловке ДНР уничтожены склады боеприпасов

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Игорь Конашенков рассказал о работе "Юга" на СВО.

В Торецке и Новомихайловке на территории Донецкой народной республики за последние сутки проведения специальной военной операции российскими военнослужащими уничтожены склады боеприпасов Вооруженных сил Украины из состава 24-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 19 августа сделал официальный представитель министерства по обороны Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант уточнил, что боевая задача реализована силами "Южной" группировки сил. Военносоужащие дополнительно поразили 14 бронированных машин противника.

Потери противника за сутки составили до 400 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 14 боевых бронированных машин, два автомобиля, а также гаубица Д-20.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны: на Донецком направлении отражены пять атак.

Фото: Минобороны России

Теги: всу, днр, игорь конашенков, минобороны, новомихайловка, сво, торецк
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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