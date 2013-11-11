Игорь Конашенков рассказал о работе "Юга" на СВО.

В Торецке и Новомихайловке на территории Донецкой народной республики за последние сутки проведения специальной военной операции российскими военнослужащими уничтожены склады боеприпасов Вооруженных сил Украины из состава 24-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 19 августа сделал официальный представитель министерства по обороны Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант уточнил, что боевая задача реализована силами "Южной" группировки сил. Военносоужащие дополнительно поразили 14 бронированных машин противника.

Потери противника за сутки составили до 400 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 14 боевых бронированных машин, два автомобиля, а также гаубица Д-20. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны: на Донецком направлении отражены пять атак.

Фото: Минобороны России