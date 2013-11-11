Игорь Конашенков рассказал о работе "Юга" на СВО.

На Донецком направлении Вооруженными силами России отражены пять атак противника. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 19 августа сделал официальный представитель министерства по обороны Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант уточнил, что боевые задачи выполнялись силами "Южной" группировки сил, авиации и артиллерии. Вооруденные силы Украины получили до 400 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также потеряли 14 бронированных машин, гаубицу Д-20, две единицы автомобильной техники. Дополнительно в районах Торецка и Новомихайловки в ДНР уничтожены склады боеприпасов 24-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Отразили пять атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Веселое, Красногоровка и Невельское Донецкой народной республики. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

На Запорожском направлении ВСУ за сутки потеряли до 190 военных.

Фото: Минобороны России