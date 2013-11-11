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На Запорожском направлении ВСУ за сутки потеряли до 190 военных
Сегодня, 14:34
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На Запорожском направлении ВСУ за сутки потеряли до 190 военных

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Игорь Конашенков рассказал о работе "Востока" на СВО.

На Запорожском направлении Вооруженные силы Украины за последние сутки проведения специальной военной операции на Украине потеряли до 190 человек личного состава, а также шесть единиц техники. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 19 августа сделал официальный представитель министерства по обороны Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что боевые задачи выполнялись силами "Восточной" группировки сил, при участии артиллерии и авиации. Специалисты отразили атаку со стороны десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва Вооруженных сил Украины в Работино.

Уничтожены до 190 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Krab" польского производства, а также гаубица М119 производства США.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Киев за сутки потерял более 130 боевиков на Купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, запорожская область, игорь конашенков, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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