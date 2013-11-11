Игорь Конашенков рассказал о работе "Запада" на СВО.

Киевский режим за последние сутки проведения специальной военной операции на Украине потерял более 130 боевиков, семь единиц техники на Купянском направлении. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 19 августа сделал официальный представитель министерства по обороны Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант заметил, что боевые задачи выполнены силами "Западной" группировки Вооруженных сил страны. Специалисты успешно отразили четыре атаки противника. ВСУ лишились двух аамоходных артиллерийских гаубиц Paladin американского производства, две боевые бронированные машины, три единицы автомобильной техники.

Успешно отразили четыре атаки и контратаки штурмовых отрядов 14-й, 32-й, 44-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Синьковка, а также урочища Маньковка. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

ВС России уничтожили до 200 военных ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России