Игорь Конашенков рассказал о работе "Юга" на СВО.

"Южная" группировка Вооруженных сил России на Южно-Донецком направлении за последние сутки проведения специальной военной операции отбила атаку Вооруженных сил Украины в районе Урожайного на территории Донецкой народной республики. Дополнительно специалисты ликвидировали до 200 человек личного состава противника, а также семь единиц техники: гаубицы "Мста-Б" и Д-30, две боевые бронированные машины, три единицы автомобильных средств. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 19 августа сделал официальный представитель министерства по обороны Игорь Конашенков.

Пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Хмельницкой области.

Фото и видео: Минобороны России