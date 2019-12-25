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Минобороны сообщило об уничтожении топлива для техники ВСУ под Николаевом
Сегодня, 14:19
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Минобороны сообщило об уничтожении топлива для техники ВСУ под Николаевом

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Игорь Конашенков рассказал о работе ВС РФ за последние сутки.

В российском министерстве по обороне сообщили об уничтожении радиолокационного поста Вооруженных сил Украины, расположенного в Харьковской области. Миссия выполнена армейской и оперативно-тактической авиацией ВС РФ в рамках специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление сделал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков в рамках регулярного брифинга с журналистами от 23 июня. Генерал-майор добавил, что Воздушно-космические силы РФ при помощи удара высокоточным вооружением поразили 49 49 резервуаров с топливом для техники противника, а также  до 50 машин реактивных систем залпового огня. В этом перечне есть техника иностранного производства.

…В том числе три базы ремонта бронетанковой техники в районе Николаева, а также четыре пункта управления, личный состав и военную технику в 18 районах.

Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Также оперативно-тактическая и армейская авиация России  уничтожила полевой радиолокационный пост в районе Константиновки. Ракетные подразделения ликвидировали 26 пунктов управления ВСУ, артиллерию. Поражен взвод 155-мм гаубиц М-777,  размещенный на острове Кубанский. Около села Новопокровское в Донецкой народной республике уничтожен взвод РСЗО "Смерч".

Минобороны России показало удары вертолетов Ка-52 по украинским позициям.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: авиация, вкс россии, всу, игорь конашенков, минобороны, николаевская область, топливо
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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