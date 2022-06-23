Военные показали боевые вылеты экипажей в рамках СВО.

Минобороны России показало удары вертолетов Ка-52 по украинским позициям танков, бронированной техники и противотанковых средств поражения. По данным пресс-службы военного ведомства, огневые точки располагались в укрепленных районах. Экипажи наносили удары с расстояния более пяти километров. На видеозаписи видно, как воздушные средства поднимаются в воздух, пролетают к месту задания, а после атакуют объекты противника в светлое время суток.

Напомним, что российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" представляет из себя боевой разведывательно-ударный вертолет. Борт создавался на базе конструкторского бюро "Камов", входящего в холдинг "Вертолеты России". Воздушное судно производится на Арсеньевском авиационном заводе "Прогресс".

Фото и видео: РИА Новости, Минобороны России