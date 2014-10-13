Минобороны сообщило об уничтожении дрона ВСУ "Баба-Яга"

Задача выполнена силами "Днепра".

Российский боевой расчет беспилотников обнаружил и уничтожил тяжелый коптер типа "Баба-Яга" от Вооруженных сил Украины на каховском направлении в Херсонской области. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что задача выполнена в зоне проведения специальной военной операции военнослужащими морской пехоты Северного флота из состава группировки "Днепр". Военнослужащие распространили кадры тарана иностранного БПЛА отечественными аппаратами.

Оператор дрона принял решение атаковать ударный тяжелый БПЛА противника. На кадрах объективного контроля видно, как оператор БПЛА зашел на удобную траекторию и протаранил вражеский беспилотник. пресс-служба Минобороны России

В результате украинский беспилотник упал вниз и разбился, не причинив вреда бойцам Вооруженных сил России.

Танки группировки войск "Днепр" подавили огневые точки ВСУ в Запорожской области.

Фото и видео: Минобороны России