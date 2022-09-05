Минобороны сообщило об уничтожении более 250 украинских военных

Игорь Конашенков рассказал о попытках ВСУ атаковать ВС РФ на операционном направлении в Кривом Роге и Николаеве.

Российское министерство по обороне сообщило об уничтожении более 250 украинских военных в рамках специальной военной операции за последние сутки. Соответствующей статистикой с журналистами от 5 сентября на регулярном брифинге поделился официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что ВСУ потеряли на Николаево-Криворожском операционном направлении за день 11 танков, 9 пикапов с крупнокалиберным оружием (пулеметами), 7 боевых машин пехоты, 8 других бронированных автомобилей, более 220 военных.

ВСУ продолжали попытки закрепиться на отдельных участках Николаево-Криворожского направления. ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам украинских войск. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

ВКС России уничтожили более 30 боевиков "Кракена" в Харькове.

Фото и видео: минобороны России

