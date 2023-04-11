Минобороны сообщило об уничтожении 13 американских гаубиц М777

Задачи выполнены десантниками при помощи "Ланцетов".

Командование Вооруженных сил Украины старается держать поставленную в страну западную технику из стран-членов НАТО вне досягаемости российской артиллерии, однако барражирующие боеприпасы "Ланцет" все равно поражают цели. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы российского министерства по обороне страны. Военнослужащие уточнили, что десант из бригады ВДВ за последние несколько месяцев в зоне проведения специальной военной операции уликвидировали 13 гаубиц М777 американского производства на каховском направлении.

Точными ударами барражирующего боеприпаса "Ланцет" десантники уничтожают поставленную натовскую технику на Украину. Противник бережет технику и не подводит ее на дистанцию выстрела артиллерийского орудия с нашей стороны, но для барражирующего боеприпаса "Ланцет" эти расстояния не помеха. пресс-служба Минобороны РФ

Выявлять позиции противника помогают расчеты разведывательного беспилотника Zala. Они дежурят в небе круглые сутки, фиксируя вспышки выстрелов и объекты для уничтожения.

МО РФ проводит плановую замену кораблей третьего поколения на подлодки четвертого.

Фото и видео: Минобороны России