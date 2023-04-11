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МО РФ проводит плановую замену кораблей третьего поколения на подлодки четвертого

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Андрей Белорусов проинспектировал объекты Северного флота.

В военно-морском флоте страны проводят плановую замену кораблей третьего поколения на подводные лодки четвертого. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы российского министерства по обороне. Специалисты уточнили, что глава профильного ведомства Андрей Белоусов провел инспекцию объектов инфраструктуры, относящейся к Северному флоту России. Командующий подводными силами флота, вице-адмирал Анатолий Коваленко доложил высокопоставленному чиновнику о пункте размещения атомных подводных крейсеров "Борей" и "Борей-А", а также о завершении реконструкции причального фронта.

На борту крейсера стратегического назначения "Князь Владимир" Белоусов осмотрел отсек радиоэлектронного вооружения, места размещения ракетных шахт с межконтинентальными баллистическими ракетами, а также места проживания и быта личного состава.

пресс-служба Минобороны РФ

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: андрей белоусов, вмф россии, минобороны, северный флот
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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