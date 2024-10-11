Экипажи Ка-52М уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье

Задачу на СВО выполнили силы армейской авиации.

Российские экипажи армейской авиации на ударных вертолетах Ка-52М поразили личный состав Вооруженных сил Украины и бронированную технику противника, размещенные в приграничном районе Курской области. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Военнослужащие добавили, что после использования средств поражения летчики совершили противоракетный маневр. Пилоты выпустили тепловые ловушки и беспрепятственно вернулись на площадку вылета.

Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удары наносились авиационными ракетами по разведанным целям противника. пресс-служба Минобороны РФ

Согласно информации от авиационного наводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ уничтожены.

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Фото и видео: Минобороны России