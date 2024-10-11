Военные РФ уничтожили беспилотником антенны Starlink ВСУ на правом берегу Днепра

Задача выполнена "Днепром" на правом берегу реки.

Россицский боевой расчет беспилотных летательных аппаратов при мотострелковой бригаде из состава группировки войск "Днепр" ликвидировал в зоне проведения специальной военной операции при помощи дронов замаскированные спутниковые антенны связи американской компании Starlink на каховском направлении. Задача выполнена во время полета БПЛА над правым берегом реки в Херсонской области.

Операторы БПЛА выявляют и уничтожают антенны связи, ретрансляторы, чтобы лишить противника возможности управлять своими FPV-дронами... Было принято решение уничтожить ударом дрона-камикадзе. пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, что расчет БПЛА работает парой. Первый номер готовит ударную аппаратуру к запуску, а второй военнослужащий в это время смотрит за целью противника. Осуществив запуск FPV-дрона, второй номер производит корректировку полета беспилотника для точного наведения его на цель.

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Фото и видео: Минобороны России