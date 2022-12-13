  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:06
52
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны сообщило о ракетном ударе по системе управления ВСУ

0 0

Все назначенные объекты были поражены и уничтожены.

Минобороны РФ сообщило о ракетном ударе по системе управления Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

В субботу, 14 января, российские военные нанесли ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Конашенков подчернул, что все назначенные объекты были поражены и уничтожены.

Ранее мы сообщали, что артрасчеты ВС России наносят по противнику до 25 ударов в сутки на Запорожском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, игорь конашенков, минобороны россии, ракетный удар
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии