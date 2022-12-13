"РИА Новости": артрасчеты ВС России наносят по противнику до 25 ударов в сутки на Запорожском направлении

Расчеты выезжают с выжидательного района на огневую позицию, когда появляется цель.

Артрасчеты российских военных наносят удары по позициям украинских войск на Запорожском направлении. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на командира одного из артподразделений ВС РФ.

По его словам, расчеты самоходных артиллерийских орудий наносят до 25 ударов в сутки. Он уточнил, что расчеты выезжают с выжидательного района на огневую позицию, когда появляется цель.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская авиация поразила два украинских склада боеприпасов.

Видео: Telegram / РИА Новости