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Минобороны: потери ВСУ при провале наступления на Красный Лиман составили более 70 человек

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Игорь Конашенков рассказал о провале ВСУ в ДНР.

Российское министерство по обороне сообщило о провале наступления Вооруженных сил Украины на Красный Лиман, расположенный на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 28 сентября сделал официальный представитель военного ведомства РФ Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ объяснил, что потери противника составили более 70 человек, четыре танка, шесть боевых машин пехоты, три бронированных автомобильных средства.

В результате провала наступления украинской группировки войск на Краснолиманском направлении потери 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ составили более 70 человек убитыми.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Российские военные уничтожили РЛС украинского ЗРК С-300.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, днр, красный лиман, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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