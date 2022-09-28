Российские военные уничтожили РЛС украинского ЗРК С-300

Игорь Конашенков рассказал о поражении пять пунктов управления ВСУ.

Российские военные уничтожили радиолокационную станцию украинского зенитного ракетного комплекса С-300, установленную на территорию николаевской области. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 28 сентября сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ подчеркнул, что миссия выполнена ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии.

В районе населённого пункта Веселое Николаевской области уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Ракетами поражено пять пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Перемога Харьковской области, Славянск, Богдановка ДНР, Новониколаевка, Гуляйполе Запорожской области. Уничтожено 75 артиллерийских подразделений, личный состав и боевая техника в 167 районах СВО.

ВС России уничтожили более 90 украинских военных под Николаевом.

Фото и видео: Минобороны России

