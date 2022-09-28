ВС России уничтожили более 90 украинских военных под Николаевом. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 28 сентября рассказал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что за счет массированного огневого удара военные ликвидировали живую силу противника, а также 18 единиц боевой техники.
В районе города Николаев массированным огневым ударом поражены пункты временной дислокации 28-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ, а также подразделения иностранных наемников.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
ВКС России поразили цеха бронетанкового завода под Харьковом.
Фото и видео: Минобороны России
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