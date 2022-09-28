ВКС России поразили цеха бронетанкового завода под Харьковом

Игорь Конашенков рассказал о работе ВКС РФ на СВО.

Воздушно-космические силы России высокоточным ударом поразили в Харькове завод с более чем 90 танками Украины. Об этом журналистам в ходе регулярного брифинга с журналистами от 28 сентября рассказал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

Высокоточным ударом ВКС России в районе города Харьков поражены производственные цеха бронетанкового завода, в которых находилось более 90 танков и других боевых бронированных машин для ВСУ. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Генерал-лейтенант РФ рассказал о том, что в результате массированного огневого удара по пунктам временной дислокации 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ погибли свыше 150 человек личного состава противника, а также поражены 12 единиц боевой техники. Операции проведены на территориях Двуречной, Кондрашовки и Петровки.

Перешедшие на ТОФ АПЛ "Князь Олег" и "Новосибирск" прибыли в пункт постоянной дислокации.

Фото и видео: Минобороны России