Перешедшие на ТОФ АПЛ "Князь Олег" и "Новосибирск" прибыли в пункт постоянной дислокации

Крейсеры остановились в Камчатском крае.

Перешедшие на службу Тихоокеанского флота России атомные подводные лодки стратегического назначения "Князь Олег" и "Новосибирск" прибыли в пункт постоянной дислокации, расположенного в Камчатском крае. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы министерства по обороне РФ.

Проект 885А, "Борей-А" и проект 885М, "Ясень-М" совершив межфлотский переход с Северного на Тихоокеанский флот, прибыли в пункт постоянной дислокации на Камчатке. пресс-служба Минобороны РФ

Эксперты рассказали, что большая часть маршрута проводилась подо льдами Арктики. Речь идет о преодолении российскими АПЛ около 5 500 миль. В ходе комплексной экспедиции "Умка-2022" "Новосибирск" в надводном положении также произвел запуск с борта противокорабельной крылатой ракеты "Оникс". Была ликвидирована морская мишень, установленная в акватории Чукотского моря. В Вилючинске крейсеры встретил командующий подводными силами ТОФ, вице-адмирал Владимир Дмитриев.

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Фото и видео: Минобороны России