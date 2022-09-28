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Перешедшие на ТОФ АПЛ "Князь Олег" и "Новосибирск" прибыли в пункт постоянной дислокации

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Крейсеры остановились в Камчатском крае.

Перешедшие на службу Тихоокеанского флота России атомные подводные лодки стратегического назначения "Князь Олег" и "Новосибирск" прибыли в пункт постоянной дислокации, расположенного в Камчатском крае. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы министерства по обороне РФ.

Проект 885А, "Борей-А" и проект 885М, "Ясень-М" совершив межфлотский переход с Северного на Тихоокеанский флот, прибыли в пункт постоянной дислокации на Камчатке.

пресс-служба Минобороны РФ

Эксперты рассказали, что большая часть маршрута проводилась подо льдами Арктики. Речь идет о преодолении российскими АПЛ около 5 500 миль. В ходе комплексной экспедиции "Умка-2022" "Новосибирск" в надводном положении также произвел запуск с борта противокорабельной крылатой ракеты "Оникс". Была ликвидирована морская мишень, установленная в акватории Чукотского моря. В Вилючинске крейсеры встретил  командующий подводными силами ТОФ, вице-адмирал Владимир Дмитриев. 

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: апл, камчатка, князь олег, минобороны, новосибирск, подлодка, тихоокеанский флот, тоф
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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