Игорь Конашенков рассказал о ликвидации беспилотников и средств РСЗО противника.

Минобороны сообщило о поражении артиллерией РФ украинской батареи систем "Град". Соответствующее заявление сделал в рамках регулярного вечернего брифинга с журналистами от 4 мая официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков. Генерал-майор РФ подчеркнул, что ликвидированы батарея систем залпового огня противника, а также 83 района сосредоточения живой силы боевой техники.

Ракетными войсками и артиллерией поражена на огневых позициях украинская батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", а также 83 района сосредоточения живой силы и военной техники. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Эксперт подчеркнул, что российские средства противовоздушной обороны на протяжении дня нанесли удары по шести украинским беспилотникам. Дроны находились в районах населенных пунктах Авдеевка, Северодонецк, Веселая Гора в ЛНР, над островом Змеиный. Также поражены два реактивных снаряда систем залпового огня "Смерч". На территории Шапковки Харьковской области военные сбили в небе два снаряда РСЗО "Смерч".

Российские военные уничтожили три локатора С-300 на Украине.

Фото и видео: Минобороны России