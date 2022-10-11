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Минобороны сообщило о достижении всех целей массированного удара по Украине

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Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования.

Минобороны сообщило о достижении всех целей массированного удара по Украине. Об этом заявил на брифинге официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

Сегодня, 11 октября, Вооруженные силы России продолжили нанесение массированного удара по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования.

По словам Конашенкова, цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены.

Ранее Шойгу проверил, как идет подготовка мобилизованных на полигонах ЗВО.

Видео: Минобороны России

Теги: игорь конашенков, массированный удар, минобороны россии, украина, цели
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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