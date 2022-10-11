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Шойгу проверил, как идет подготовка мобилизованных на полигонах ЗВО

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Особое внимание глава Минобороны уделил вопросам практической подготовки к выполнению задач спецоперации.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил, как идет подготовка мобилизованных на полигонах Западного военного округа. Об этом сообщили в военном ведомстве.

Призванные в ходе частичной мобилизации граждане проводили занятия по тактической и огневой подготовке военнослужащих запаса в присутствии Шойгу. Особое внимание глава Минобороны уделил вопросам практической подготовки к выполнению задач спецоперации.

Также Шойгу поручил офицерам сосредоточить внимание на качественное проведение занятий с мобилизованными и поставил задачу интенсифицировать проведение практических занятий в темное время суток.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц "Гиацинт-С".

Видео: Минобороны России

Теги: военная подготовка, минобороны россии, сергей шойгу, частичная мобилизация
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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