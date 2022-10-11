Шойгу проверил, как идет подготовка мобилизованных на полигонах ЗВО

Особое внимание глава Минобороны уделил вопросам практической подготовки к выполнению задач спецоперации.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил, как идет подготовка мобилизованных на полигонах Западного военного округа. Об этом сообщили в военном ведомстве.

Призванные в ходе частичной мобилизации граждане проводили занятия по тактической и огневой подготовке военнослужащих запаса в присутствии Шойгу. Особое внимание глава Минобороны уделил вопросам практической подготовки к выполнению задач спецоперации.

Также Шойгу поручил офицерам сосредоточить внимание на качественное проведение занятий с мобилизованными и поставил задачу интенсифицировать проведение практических занятий в темное время суток.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц "Гиацинт-С".

Видео: Минобороны России