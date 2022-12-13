Минобороны: российские военные освободили Гряниковку в Харьковской области

Игорь Конашенков сообщил об успехах ВС РФ на купянском направлении.

Российское министерство по обороне сообщило о том, что за последние сутки проведения специальной военной операции населенный пункт Гряниковка в Харьковской области взят под контроль Вооруженных сил РФ. Информацию общественности предоставил в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 18 февраля официальный представитель профильного ведомства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что личный состав и боевая техника противника были ликвидированы за счет удара штурмовой и армейской авиации. Также огнем артиллерии поражева живая сила и вооружение ВСУ, расположенные в районах таких населенных пунктов как Западное, Крахмальное и Масютовка, а также Новоселовское Луганской народной республики.

На Купянском направлении в результате наступательных действий подразделений "Западной" группировки войск полностью освобожден населенный пункт Гряниковка Харьковской области. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Напомним, что днем ранее Вооруженные силы Украины за сутки потеряли до 80 солдат на Купянском направлении.

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Фото и видео: Минобороны России