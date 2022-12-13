Минобороны показало спасение яхты с путешественником из Франции в Атлантике

Экипаж среднего танкера "Кама" спас туриста, который в одиночку совершал водное путешествие.

Российское министерство по по обороне опубликовало в субботу 18 февраля видео спасения французского путешественника Лукаса Монтеу, яхта которого потерпела бедствие в водах Атлантического океана. В пресс-службе военного ведомства отметили, что иностранец получил первую медицинскую помощь, его обеспечили всем необходимым. Известно, что морское судно выявила группировка кораблей Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Горшков". Экипаж среднего танкера "Кама" отклонился от заданного маршрута движения для ответа на аварийный сигнал. Позже специалисты узнали, что на яхте туриста, которые совершал одиночное плавание, во время шторма на яхте вышло из строя рулевое устройство и начала поступать вода. Мужчина рассказал спасателям о том, что совершал переход между Кабо-Верде и Французской Гвианой, после чего автопилот перестал работать.

Длиться это могло долго: две-три недели и больше. Тяжело, но теоретически возможно. А днём я проснулся и услышал, как что-то попало на борт. Оказалось, винт разрушил заднюю часть лодки, и ситуация начала ухудшаться. Лукас Монтеу, турист-яхтсмен

В социальных сетях на ролике показано, как судно поднимают на борт танкера Северного флота РФ "Кама". Затем демонстрируются видео быта французского путешественника на российском корабле, игра иностранца с российским моряком в шахматы.

ВС России 16 февраля нанесли удар по предприятиям, обеспечивавшим ВСУ топливом и снарядами.

Фото и видео: Минобороны России