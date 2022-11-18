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Минобороны: российская армия в результате наступления освободила Опытное в ДНР

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Игорь Конашенков рассказал о ходе СВО в ДНР.

Российская армия в результате по территории Донецкой народной республики освободила населенный пункт Опытное в ДНР. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 18 ноября сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант пояснил, что боевые действия проводятся на различных участках региона. Некоторые подразделения ВСУ также пытались организовать контратаку на ВС РФ, однако российские военные смогли остановить продвижение противника в районах сел Сладкое, Владимировка и Павловка. ВСУ были отброшены на исходные рубежи.

В Донецкой Народной Республике в результате наступательных действий российских войск освобожден населенный пункт Опытное.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Известно, что по данному направлению за последние сутки проведения специальной военной операции РФ ВСУ потеряли более 100 человек личного состава, танк, три БМП, два бронетранспортера и семь единиц автомобильной техники.

Минобороны опубликовало видеокадры боевых вылетов Су-35С ВКС России в ходе спецоперации.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, днр, донбасс, игорь конашенков, минобороны, опытное
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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