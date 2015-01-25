Минобороны опубликовало видеокадры боевых вылетов Су-35С ВКС России в ходе спецоперации

В пресс-службе ведомства рассказали о ликвидации С-300 от ВСУ.

Российское министерство по обороне опубликовало кадры боевых вылетов экипажей Су-35С, находящихся на службе Воздушно-космических сил России в ходе специальной военной операции. В пресс-службе военного ведомства уточнили, что при реализации целей пилоты многоцелевых истребителей отработали патрулирование в заданном районе, а также миссию по прикрытию средств бомбардировочной и штурмовой авиации, вертолетов. В ходе одного из вылетов российским военнослужащим удалось найти и ликвидировать радиолокационную станцию подсвета целей и наведения ракет С-300, принадлежащую Вооруженным силам Украины.

Минобороны показало кадры боевой подготовки мобилизованных в Калининградской области.

Фото и видео: Минобороны России