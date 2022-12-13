Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Купянском и Краснолиманском направлениях

Игорь Конашенков рассказал о ходе СВО в ЛНР, ДНР и Харьковской области.

Российское министерство по обороне рассказало о потерях Вооруженных сил Украины на Купянском и Краснолиманском направлениях за последние сутки проведения специальной военной операции. В ходе регулярного брифинга с журналистами от 11 февраля официальный представитель профильного ведомства Игорь Конашенков объяснил, что работа велась экипажами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск. Киевский режим лишился около 160 и 120 человек личного состава соответственно, а также поражена гаубица Д-30, Д-20, РСЗО "Град" два автомобиля и другая техника. В районе города Харьковской области военными был уничтожен склад артиллерийских боеприпасов противника.

Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Новомлынск, Гряниковка и Крахмальное Харьковской области. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

На Краснолиманском направлении над задачами работали силы оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерийские подразделения и тяжелые огнеметные системы группировки войск "Центр". Военными нанесено поражение боевым подразделениям противника в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское (ЛНР), Ямполовка Донецкой народной республики, а также Серебрянского лесничества.

ВС России ракетным ударом заблокировали переброску оружия и боеприпасов ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России