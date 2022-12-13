ВС России ракетным ударом заблокировали переброску оружия и боеприпасов ВСУ

Игорь Конашенков рассказал о ходе СВО за последние сутки.

Вооруженные силы России ракетным ударом и работой беспилотников заблокировали переброску оружия и боеприпасов ВСУ. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 11 февраля сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков, комментируя ход проведения специальной военной операции за последние сутки. Задачи выполнялись по объекта критически важной инфраструктуры, энергетическим комплексам, которые обеспечивают функционирование местных оборонно-промышленных предприятий и транспортной системы киевского режима.

В течение 10 февраля ВС РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Генерал-лейтенант РФ добавил, что все назначенные объекты удалось поразить.За счет массированной атаки военные остановили работу энергоемких производств ВПК Украины, переброску вооружения, боевой техники, резервов и снаряжения в регионы сражений на Донбассе.

Расчеты гаубиц Д-20 при помощи БПЛА уничтожили позиции украинских боевиков.

Фото и видео: Минобороны России