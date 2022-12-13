Игорь Конашенков рассказал о работе военных на СВО.

Российские Вооруженные силы за последние сутки проведения специальной военной операции на территории Украины ликвидировали по херсонскому направлению до 40 человек личного состава Вооруженных сил противника. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 1 апреля рассказал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант добавил, что дополнительно ликвидирована одна буксируемая пушка "Гиацинт-Б", самоходная гаубица "Аакация" и три единицы автомобильной техники противника.

В результате огневого поражения за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих. Игорь Конашенков, генерал-лецтенант РФ

Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов и девять снарядов РСЗО.

Фото и видео: Минобороны России