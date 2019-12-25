Игорь Конашенков рассказал о работе "Востока" на СВО.

Вооруженные силы Украины за последние сутки проведения специальной военной операции потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях более 220 солдат, а также два танка, шесть боевых машин пехоты. В список последних вошел комплекс Bradley американского производства. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 1 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. При помощи артиллерии и авиации, а также огня из тяжелых огнеметных систем от "Восточной" группирочки сил военные ликвидировали живую силу и технику ВСУ, которые размещались на территории ДНР и Запорожья.

Потери противника составили свыше 220 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходная гаубица "Акация", а также пушка "Гиацинт-Б. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

В регионе успешно отражены две атаки противника, которые предпринимались в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой народной республики и Яблоневое Запорожской области. Вблизи населенного пункта Раздольное в ДНР российскими специалистами был уничтожен склад боеприпасов 38-й бригады морской пехоты ВСУ.

МО РФ сообщило об отражении трех атак ВСУ на краснолиманском направлении.

Фото и видео: Минобороны России