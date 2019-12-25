МО РФ сообщило об отражении трех атак ВСУ на краснолиманском направлении

Игорь Конашенков рассказал о работе "Центра" на СВО.

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки в зоне проведения специальной военной операции потеряли на краснолиманском направлении более 75-ти солдат. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 1 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант добавил, что авиация и артиллерия "Центральной" группировки сил успешно отразила три атаки со стороны противника. Всу лишились на данном маршруте гаубиц Д-20 и Д-30, двух пикапов, трех боевых бронированных машин, двух самоходных артиллерийских установок "Гвоздика".

Подразделениями группировки войск "Центр" отражены атаки противника в районах населенных пунктов Райгородка, Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. В течение суток уничтожено более 75-ти украинских военнослужащих. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт добавил, что на данном участке СВО около населенного пункта Терны в Донецкой народной республике за последние сутки была пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Дополнительно военные нанесли комплексное огневое поражение подразделениям 21-й, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в ДНР, ЛНР и Харьковской области.

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Фото и видео: Минобороны России