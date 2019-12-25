Игорь Конашенков рассказал о работе "Запада" на СВО.

На купянском направлении за последние сути проведения специальной военной операции Вооруженные силы России продолжали вести наступление и занимать более выгодные огневые позиции. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 1 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ добавил, что специалистам удалось отразить две атаки противника из числа десантников. В общей сложности ВСУ лишились до 120 человек личного состава, а также одной боевой бронированной машины, трех автомобилей, самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" и гаубицы Д-30.

Штурмовые отряды "Западной" группировки войск продолжали вести наступление и занимать более выгодные позиции в районе населенного пункта Куземовка Луганской народной республики. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

При поддержке штурмовой авиации и огня артиллерии военнослужащие нанесли поражение восьми скоплениям живой силы и техники ВСУ, расположенных районах населенных пунктов Новомлынск, Тимковка, Кисловка, Котляровка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское в Луганской народной республике. Дополнительно на территории массива "лес Попов" Сватовского района в ЛНР успешно отражены две атаки подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. Вблизи населенного пункта Кисловка Харьковской областипоражен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.

Киев за сутки потерял свыше 345 боевиков на Донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России