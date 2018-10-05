Киев за сутки потерял свыше 345 боевиков на Донецком направлении

Игорь Конашенков рассказал о работе на СВО "Юга".

Вооруженные силы Украины потеряли за последние сутки на Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции более 345 военнослужащих в ходе попыток своего контрнаступления. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 1 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант добавил, что противник продолжат попытки атаковать ВС РФ также на Южнодонецком, Запорожском, Купянском и Краснолиманском направлениях.

Однако неа Донецком направлении слаженными действиями обороняющихся боевых подразделений, при тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией "Южной" группировки сил специалисты успешно отразили восемь атак, которые происходили в районах населенных пунктов Белогоровка, Берестовое, Северное, Марьинка и Зайцево Донецкой народной республики. Дополнительно поражены силы ВСУ, находящиеся вблизи Северска, Предтечино, Сухой Балки, Ласточкина и Георгиевки в ДНР. Армия киевского режима лишилась танка, шесть боевых машин пехоты, четырех автомобилей, реактивной системы залпового огня "Град", пяти самоходных артиллерийских установок Krab польского производства, пяти орудий полевой артиллерии. В последнем случае в списке значилась также артиллерийская система М777 американского производства. Около населенного пункта Новгородское ДНР уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения 24-й механизированной бригады ВСУ.

Минобороны показало, как работает МТО Ивановской дивизии ВДВ в зоне спецоперации.

Фото и видео: Минобороны России