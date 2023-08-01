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Минобороны показало, как работает МТО Ивановской дивизии ВДВ в зоне спецоперации

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Сотрудники роты материального обеспечения рассказали о выполняемых задачах в зоне СВО.

Российское министерство по обороне в День тыла Вооруженных сил РФ поделилось кадрами будней подразделений тылового обеспечения ВДВ, расположенного в зоне проведения специальной военной операции. Известно  службы МТО профессионально выполняют задачи руководства по подвозу боеприпасов и материальных средств на передовую линию, а также по заправке боевой и специальной техники. Также военнослужащие отвечают за обеспечение качественным питанием бойцов и банно-прачечное обслуживание потребностей.

Нам поставляется говядина, свежее мясо цыпленка, консервированное мясо. Разнообразие большое. Овощи привозят, свежие фрукты.  Готовлю я на кухне КТ-130, она предназначена для приготовления еды на 130 человек, удобно, практично, самое то...

Алексей, повар роты материального обеспечения 

Специалисты МТО  рассказали о том, что оборудовали для военнослужащих баню с прачечной комнатой. После длительного пребывания на передовой линии военные могут помыться, попариться в бане и отдохнуть, а дополнительно - привести в порядок обмундирование.

ВС РФ нанесли авиаудар по позициям ВСУ на купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вдв, день тыла вс рф, десант, ивановская область, минобороны, сво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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