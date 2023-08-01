Минобороны показало, как работает МТО Ивановской дивизии ВДВ в зоне спецоперации

Сотрудники роты материального обеспечения рассказали о выполняемых задачах в зоне СВО.

Российское министерство по обороне в День тыла Вооруженных сил РФ поделилось кадрами будней подразделений тылового обеспечения ВДВ, расположенного в зоне проведения специальной военной операции. Известно службы МТО профессионально выполняют задачи руководства по подвозу боеприпасов и материальных средств на передовую линию, а также по заправке боевой и специальной техники. Также военнослужащие отвечают за обеспечение качественным питанием бойцов и банно-прачечное обслуживание потребностей.

Нам поставляется говядина, свежее мясо цыпленка, консервированное мясо. Разнообразие большое. Овощи привозят, свежие фрукты. Готовлю я на кухне КТ-130, она предназначена для приготовления еды на 130 человек, удобно, практично, самое то... Алексей, повар роты материального обеспечения

Специалисты МТО рассказали о том, что оборудовали для военнослужащих баню с прачечной комнатой. После длительного пребывания на передовой линии военные могут помыться, попариться в бане и отдохнуть, а дополнительно - привести в порядок обмундирование.

ВС РФ нанесли авиаудар по позициям ВСУ на купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России