Игорь Конашенков рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российские войска из "Центральной" группировки сил на краснолиманском направлении отразили атаку противника, а киевский режим лишился более 40 человек личного состава, две боевые бронированные машины и гаубицу Д-20. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 19 августа сделал официальный представитель министерства по обороны Игорь Конашенков.Генерал-лейтенант РФ уточнил, что боевые задачи выполнялись силами подразделений, а также армейской авиацией, тяжелыми огнеметными системами и артиллерией.

Слаженными действиями отражена атака штурмового отряда 42-й механизированной бригады ВСУ южнее населенного пункта Кузьмино Луганской народной республики. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны: в Торецке и Новомихайловке ДНР уничтожены склады боеприпасов.

Фото: Минобороны России