Минобороны рассказало о подготовке Киевом провокации с "грязной бомбой"

По словам начальника войск РХБЗ, киевский режим хочет организовать провокацию.

Киевский режим готовит провокации с "грязной бомбой". Об этом сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов.

По его словам, две украинские организации имеют конкретные поручению по созданию "грязной бомбы". Кириллов добавил, что работа над этой бомбой находится на завершающей стадии.

Также начальник войск РХБЗ подчеркнул, что киевский режим хочет организовать провокацию, чтобы обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения и запустить в мире мощную антироссийскую кампанию.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные отразили атаки ВСУ на Краснолиманском направлении.

Видео: Минобороны России