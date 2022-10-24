Минобороны РФ: российские военные отразили атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Вооруженные силы России отразили атаки украинских войск на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Подразделения ВСУ силами до двух механизированных рот пытались вклиниться в оборону российских войск в направлении населенного пункта Червонопоповка (ЛНР). Ударами авиации, огнем артиллерии и обороняющихся подразделений войска противника были отброшены на исходный рубеж. Всего было уничтожено более 20 украинских военнослужащих и две боевые машины пехоты.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы подразделений ВДВ.
Видео: Минобороны России
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