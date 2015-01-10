Минобороны показало кадры боевой работы подразделений ВДВ

В результате действий российских военных были уничтожены 10 танков и других бронированных машин.

Минобороны показало видео боевой работы подразделений ВДВ в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показано, как российские беспилотники обнаружили колонну бронетехники украинских войск на марше, а также огневое поражение колонны российскими подразделениями ВДВ. Удары наносили из 122-мм гаубиц Д-30.

В результате действий российских военных были уничтожены 10 танков и других бронированных машин, а также до 50 человек живой силы противника. Оставшаяся техника противника спешно покинула поле боя.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы разведчиков ЗВО.

Видео: Минобороны России