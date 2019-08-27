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Минобороны показало кадры боевой работы разведчиков ЗВО

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Видео опубликовали в Telegram-канале военного ведомства по случаю Дня подразделений специального назначения.

Минобороны показало видео боевой работы разведчиков Западного военного округа в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показаны запуск дрона и нанесение удара по военному объекту украинских войск. Видео опубликовали в Telegram-канале военного ведомства по случаю Дня подразделений специального назначения.

В Минобороны отметили, что российские военные ежедневно наносят удары по огневым позициям, военным объектам и бронированной технике ВСУ с использованием информации, полученной от подразделений разведки и спецназа.

Ранее Стремоусов пообещал освобождение Одесской, Николаевской и Днепропетровской областей.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, разведчики, спецназ, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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