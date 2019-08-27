Минобороны показало кадры боевой работы разведчиков ЗВО

Видео опубликовали в Telegram-канале военного ведомства по случаю Дня подразделений специального назначения.

Минобороны показало видео боевой работы разведчиков Западного военного округа в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показаны запуск дрона и нанесение удара по военному объекту украинских войск. Видео опубликовали в Telegram-канале военного ведомства по случаю Дня подразделений специального назначения.

В Минобороны отметили, что российские военные ежедневно наносят удары по огневым позициям, военным объектам и бронированной технике ВСУ с использованием информации, полученной от подразделений разведки и спецназа.

Ранее Стремоусов пообещал освобождение Одесской, Николаевской и Днепропетровской областей.

Видео: Минобороны России