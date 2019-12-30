Минобороны рассекретило документы по Ялтинской конференции. Это сделано в честь празднования 75-летия данного события. Чиновники намерены сохранить и защитить историческую правду об итогах ВОВ во время Второй мировой войны. Они хотят предотвратить попытки фальсификации материалов времен второй мировой войны.
Опубликованные документы рассказывают о том, как силы Черноморского флота занимались подготовкой к проведению мероприятия. Они налаживали надежную связь, разминировали морскую прибрежную зону и береговую линию, защищали небо около Ялты.
В конференции в Ялте принимали участие представители трех стран антигитлеровской коалиции. В СССР прибыли президент США Франклин Рузвельт, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Иосиф Сталин лично встречал гостей. Результаты встречи имели ключевое значения для создания системы международной безопасности, в частности - создания ООН. Мероприятия прошло с 4 по 11 февраля 1945 года.
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Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
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