Россия сохраняет историческую правду о Второй мировой войне.

Минобороны рассекретило документы по Ялтинской конференции. Это сделано в честь празднования 75-летия данного события. Чиновники намерены сохранить и защитить историческую правду об итогах ВОВ во время Второй мировой войны. Они хотят предотвратить попытки фальсификации материалов времен второй мировой войны.

Опубликованные документы рассказывают о том, как силы Черноморского флота занимались подготовкой к проведению мероприятия. Они налаживали надежную связь, разминировали морскую прибрежную зону и береговую линию, защищали небо около Ялты.

В конференции в Ялте принимали участие представители трех стран антигитлеровской коалиции. В СССР прибыли президент США Франклин Рузвельт, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Иосиф Сталин лично встречал гостей. Результаты встречи имели ключевое значения для создания системы международной безопасности, в частности - создания ООН. Мероприятия прошло с 4 по 11 февраля 1945 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия приостановила оформление виз для китайцев.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

