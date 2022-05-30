Минобороны показало видео уничтожения на Украине итальянских гаубиц

Операция выполнена беспилотниками и артиллерией.

Российское министерство по обороне показало видео уничтожения на Украине итальянских гаубиц. Ролик размещен в социальных сетях военного ведомства страны. Уточняется, что миссия выполнена артиллерийскими подразделениями в рамках специальной операции. Поражены огневые позиции противника, на которых использовалась иностранная техника с 155-мм калибром снарядов.

Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения огневой позиции 155 мм буксируемых гаубиц итальянского производства, поставляемых в Украину. пресс-служба Минобороны России

Специалисты добавили, что замаскированная позиция ВСУ была обнаружена средствами артиллерийской разведки, а доразведка местности была произведена с помощью беспилотника. Далее контроль БЛА подтвердил ликвидацию артиллерийского взвода местных националистов с итальянскими орудиями ведения боя.

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Фото и видео: Минобороны России