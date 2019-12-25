Протестующие в Ереване блокируют вход в здание правительства

Полиция задержала пятерых участников демонстрации.

В Ереване у правительственного здания произошла потасовка между оппозицией и полицией. Соответствующее заявление сделали армянские журналисты. СМИ транслировали акцию политических активистов в прямом эфире. Известно, что демонстранты блокировали вход в здание местного правительства. Конфликт сторонников "Сопротивления" и правоохранительных органов зафиксирован около третьего корпуса, когда депутаты предприняли попытку войти в помещение для получение от чиновников ответов по статусу Нагорного Карабаха.

Мы требуем….представляют ли они Арцах в составе Азербайджана, согласны ли на переговоры для нормализации армяно-турецких отношений путем отказа от признания геноцида армян. Ишхан Сагателян, вице-спикер парламента Армении

На текущий момент армянские силовики поймали пятерых участников протестного мероприятия за потасовку с полицией. Сейчас обстановка у здания правительства в Ереване оценивается как спокойная. Однако двери третьего корпуса здания все еще заблокированы оппозицией.

Армянская оппозиция возобновила протестные акции с требованием отставки Пашиняна.

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