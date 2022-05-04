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Минобороны показало видео сопровождения армейских колонн вертолетами

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Названы задачи воздушных экипажей в спецоперации на Украине.

Минобороны показало видео сопровождения армейских колонн вертолетами. Ролик опубликован пресс-службой российского военного ведомства в социальных сетях. На записи видны колонны с боевой техникой, над которой пролетают воздушные силы РФ. Экипажи работали на малой высоте вдоль всего маршрута, включая опасные участки с лесистой местностью.

Вертолеты в ходе движения колонн дают очень много….Они дают нам уверенность в том, что нас прикрывает не только боевое охранение, но и с воздуха. Они - наши глаза.

Евгений, старший колонны техники

Эксперт добавил, что авиация помогает военнослужащим в рамках специальной операции на Украине определять местонахождение диверсионных и разведывательных групп противника, установленных одиночных минометов. Также экипажи с воздуха прикрывают наземные колонны.

МО РФ показало работу ЗРК "Бук-М3" и РЛС "Небо-СВ" в ходе спецоперации на Украине.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: авиация, вертолеты, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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