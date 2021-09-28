Минобороны показало учения боевой авиации на Камчатке

Военные проверили свои умения в бомбометании и нанесении ракетных ударов.

Минобороны России показало учения боевой авиации на Камчатке. Ролик опубликован в Telegram-канале информационного агентства ТАСС. Известно, что силы Тихоокеанского флота отработали бомбометания и пуски ракет. В рамках маневров экипажи противолодочных самолетов Ил-38 и вертолетов Ка-29 нанесли воздушный удар по условному противнику. Мероприятия проводились на территории Халактырского пляжа Авачинской губы.

Напомним, что незадолго до того Россия впервые применила в военных учениях разведывательно-ударные беспилотники "Иноходец" и "Форпост". Эта техника входит в состав боевого комплекса "Ласточка". Ударные дроны использовались использовались для поддержки наступающих войск во время маневров "Запад-2021".

СМИ узнали о желании США использовать военные базы РФ в Центральной Азии.

Фото и видео: Telegram / ТАСС

