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Минобороны показало работу военных врачей в зоне проведения спецоперации

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В военном ведомстве отметили, что врачи прибыли на службу из-за желания всеми силами помочь стране.

Минобороны показало работу военных врачей, добровольно прибывших в зону проведения спецоперации.

На опубликованных кадрах врачи оказывают медицинскую помощь военнослужащим и мирному населению. В военном ведомстве отметили, что врачи прибыли на службу из-за желания всеми силами помочь стране.

По словам начальника анестезиолого-реанимационного отделения Алексея, он прибыл в зону проведения спецоперации по зову сердца, чтобы помогать тем, кто находится на переднем крае и ведет активные боевые действия.

Ранее мы сообщали, что вернувшимся из украинского плена военнослужащим требуется реабилитация.

Видео: Минобороны России

Теги: военные врачи, минобороны россии, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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