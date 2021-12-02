Минобороны показало работу военных врачей в зоне проведения спецоперации

В военном ведомстве отметили, что врачи прибыли на службу из-за желания всеми силами помочь стране.

Минобороны показало работу военных врачей, добровольно прибывших в зону проведения спецоперации.

На опубликованных кадрах врачи оказывают медицинскую помощь военнослужащим и мирному населению. В военном ведомстве отметили, что врачи прибыли на службу из-за желания всеми силами помочь стране.

По словам начальника анестезиолого-реанимационного отделения Алексея, он прибыл в зону проведения спецоперации по зову сердца, чтобы помогать тем, кто находится на переднем крае и ведет активные боевые действия.

Ранее мы сообщали, что вернувшимся из украинского плена военнослужащим требуется реабилитация.

Видео: Минобороны России