Минобороны показало работу миномета "Василек" в зоне спецоперации

Боевая машина "Западной" группировки сил находится в зоне СВО.

Пресс-служба российского министерства по обороне показала в социальных сетях кадры боевой работы расчета 82-мм автоматического миномета "Василёк", который находится в зоне проведения специальной военной операции на Украине. СПециалисты пояснили, что сотрудники разведывательного управления "Западной" группировки сил получили сведения о том, что противник наращивает свою деятельность на одном из направлений СВО. В качестве огневого средства поражения цели был выбран "Василек". Эксперты пояснили, что одним из наиболее эффективных способов работы является "кочующий миномёт". Он заключается в том, что экипаж оперативно меняет место стрельбы после выполнения огневой задачи. При этом скорость и точность поражения целей ВСУ достигается за счет корректировке огня, которую выполняет беспилотный летательный аппарат.

В целях повышения мобильности и скрытности расчёта миномет был установлен на МТЛБ. Гусеничное шасси позволяет расчету занимать позицию как на плотном покрытии, так и выезжать на бездорожье. пресс-служба Минобороны России

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Фото и видео: Минобороны России